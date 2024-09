Piste ciclabili a Cosenza, rimossa anche quella dei Due Fiumi. “Presto un nuovo percorso sicuro e sostenibile”

COSENZA – Proseguono a Cosenza i lavori per la “rimodulazione delle piste ciclabili”. Dopo la rimozione del tracciato su Via Sertorio Quattromani, questa mattina la stessa sorte è toccata anche al lungo tratto di pista ciclabile che si trovava a Piazza Giacomo Mancini, nei pressi dei Due Fiumi e della vecchia stazione di Cosenza. Come hanno evidenziato il sindaco Franz Caruso e l’assessore Damiano Covelli, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, si è intervenuti con la rimozione delle sezioni in cemento “che presentavano rischi per la sicurezza di automobilisti e ciclisti”. A breve, invece, si procederà alla realizzazione di un nuovo percorso ciclabile che, fanno sapere dal Comune, garantirà maggiore sicurezza e sostenibilità.

“Nei prossimi giorni – spiegano infatti – inizieranno le opere per la creazione del nuovo tracciato ciclabile con nuovi percorsi. L’obiettivo è sempre lo stesso: garantire la sicurezza e la chiarezza dei percorsi per ciclisti, pedoni e automobilisti, rendendo le strade più sicure per tutti”.