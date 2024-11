Paura a Rende, scontro tra un’auto e una moto su via Ciro Menotti. Motociclista ferito e traffico bloccato

- Advertisement -

RENDE – Un nuovo incidente stradale si è verificato su via Ciro Menotti a Rende ed ancora una volta tra un’auto e una moto. Se ieri lo scontro era avvenuto nei pressi della rotonda che porta su via Nino Bixio questo pomeriggio l’incidente è avvenuto all’incrocio con Via Fratelli Bandiera.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda guidata da una ragazza ed una moto guidata da un giovane si sono scontrate nei pressi dello stadio “Marco Lorenzon”. Il giovane a bordo della moto è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 giunta sul posto, mentre per i rilievi e la gestione del traffico sono presenti gli uomini della polizia Municipale.