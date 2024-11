- Advertisement -

RENDE – A Rende nello specifico nella zona di Commenda in via Ciro Menotti un’auto e una moto si sono scontrate nelle vicinanza della rotonda. Al momento sul posto ci sono i vigili urbani per gli adempimenti di competenza e per capire l’esatta dinamica del sinistro.

Ad accorrere in aiuto un’ambulanza del 118. Sul tratto interessato dall’incidente si registrano code e traffico bloccato.