Muìnafest: a Cosenza vortici di identità e culture per il Festival di musica e comunità

COSENZA – Muìnafest 2024 – Vortici di identità e culture. Si conclude con successo il Festival di Cultura, Musica e Comunità Cosenza. Dopo tre giorni ricchi di eventi, emozioni e condivisione, Muìnafest 2024 ha ufficialmente chiuso i battenti, lasciando un segno indelebile nel cuore dei molti partecipanti e affermandosi come evento importante per la città di Cosenza. La manifestazione ha portato tante persone, che provengono da varie parti del mondo e hanno scelto Cosenza e la Calabria come loro casa, a riunirsi per celebrare insieme le proprie tradizioni in “vortici di identità e culture”. “La risposta del pubblico è stata straordinaria, e siamo entusiasti di come il festival sia riuscito a creare un vero e proprio spazio di incontro, dialogo e scoperta” – ha dichiarato il Presidente della Consulta Intercultura Ibrahima Deme Diop – “Il Muinafest è un festival unico ed è una grande occasione per fare comunità, valorizzando il patrimonio culturale locale e internazionale”.

Il programma della prima edizione di Muinafest 2024 è stato ricco di appuntamenti, che hanno spaziato tra pittura, fotografia, cinema, sport (con calcio e cricket), incontri di approfondimento su diritti dei lavoratori e intercultura, laboratori creativi interculturali per bambini e tanta musica di generi diversi, dalla musica classica dell’Orchestra Ars Enotria, all’allegria della musica cubana ed ecuadoregna, alle voci della tradizione ucraina, ai ritmi delle percussioni senegalesi che hanno accompagnato la danza dei Simb Gainde dell’artista senegalese Alieu Mbye, spettacolare mangiatore di fuoco.

Il festival si è chiuso domenica 22 settembre in Piazza Carratelli con un coloratissimo spettacolo, che è iniziato con i coinvolgenti ritmi senegalesi, è continuato con una straordinaria sfilata di abiti e costumi tradizionali dei vari popoli del mondo presenti in città e si è concluso con la trascinante esibizione dell’attesissimo cantante di origine filippina, Maestro Armang Curameng. Sul palco, in chiusura del festival, sono saliti anche i componenti del Direttivo della Consulta Intercultura che, con grande emozione, hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: le varie comunità, i volontari, gli artisti, i partecipanti, i donatori, i sostenitori, il folto pubblico, il Comune di Cosenza e il CSV di Cosenza, che, tutti insieme, hanno reso possibile questa prima edizione di Muinafest, evento destinato a occupare un importante ruolo per l’arricchimento e la coesione delle tante anime del nostro territorio. “Il nostro festival continuerà a crescere e a evolversi e siamo già al lavoro per rendere la prossima edizione ancora più ricca di novità e sorprese. Non vediamo l’ora di ritrovarvi tutti nel 2025, per un’altra straordinaria edizione del Muinafest” – ha concluso il Presidente Ibrahima Deme Diop.L’appuntamento è al prossimo anno, per un’altra settimana di musica, arte e cultura che saprà ancora una volta stupire e coinvolgere