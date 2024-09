Morte Ilaria Mirabelli, si sono svolti ieri i primi accertamenti tecnici irripetibili sulla Volkswagen Up

COSENZA – Si sono svolti nella giornata di ieri gli accertamenti tecnici irripetibili sulla Volkswagen Up, a bordo della quale lo scorso 25 agosto si trovava Ilaria Mirabelli, la giovane cosentina morta in un incidente che sin da subito ha sollevato numerosi dubbi. Nell’auto c’era anche il 44 enne Mario Molinari e i due avevano da qualche mese una relazione, considerata da molti turbolenta. Insieme ad un’altra coppia di amici avevano deciso di andare a trascorrere una domenica di relax a Lorica, da lì Ilaria Mirabelli, purtroppo, non ha fatto più ritorno.

Due, almeno per il momento, gli accertamenti tecnici eseguiti sul veicolo, sulla sua deformazione, sui sedili ed in altre parti dell’auto e sono stati compiuti, uno da parte dei Ris dei carabinieri, terminato alle 12:30 ed uno da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Pubblico Ministero, conclusosi alle 16:00. Per avere i primi risultati, che serviranno a stabilire i tanti dubbi, come per esempio chi era alla guida dell’auto e le dinamiche dell’incidente stradale, bisognerà aspettare una decina di giorni dopo che verranno compiute delle prove sui rilievi eseguiti. Lunedì sarà la volta dei due telefonini, trovati a bordo dell’auto, rispettivamente di Ilaria Mirabelli e di Mario Molinari.