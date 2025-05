Luci sferiche sui cieli di Rende, l’ufologo: «non è il primo avvistamento»

- Advertisement -

RENDE (CS) – Bolle di luce in cielo, all’improvviso. Oggetti luminosi hanno sorvolato Rende per circa un’ora nella notte tra venerdì 9 maggio e sabato 10 maggio 2025. Poi sono spariti nel nulla. Intorno alle 00:35/00:45 una serie di strani velivoli di forma sferica sono stati avvistati in direzione nord – ovest (guardando da Commenda verso Saporito) e immortalati con le fotocamere e gli smartphone dai passanti. A caratterizzarli i movimenti regolari e il bagliore tondeggiante che emettevano. Il fenomeno è stato portato all’attenzione del Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM) per avere delucidazioni su cosa possa essere stato filmato. «Ho visto video e foto pubblicati. Per una migliore valutazione delle immagini, occorrerebbe avere i file originali» afferma il dottor Angelo Carannante, presidente e fondatore del Centro Ufologico Mediterraneo.

Satelliti lanciati da SpaceX, l’analisi del CUFOM

«Dallo studio, effettuato con l’ausilio di controlli, verifiche ed analisi, – spiega Carannante – anche con appositi programmi, considerando le date indicate, si possono fare alcune utili considerazioni». «Il 09 maggio 2025, – ricorda il presidente del CUFOM – SpaceX di Elon Musk ha lanciato 26 satelliti Starlink dalla base di Vandenberg, California, alle 20:19 EDT (Eastern Daylight Time, cioè l’ora legale della costa Est degli Stati Uniti) quindi alle 00:19 (orario universale) del 10 maggio, mentre in Italia erano le 02:19.

Per il tempo necessario affinché i satelliti Starlink raggiungano l’orbita e diventino visibili è impossibile che siano stati osservabili, sopra Rende, nella notte tra il 9 maggio 2025 e le 01:30 del 10 maggio 2025 ora alla quale si è concluso l’avvistamento ufo, iniziato ben prima. Un altro lancio dei satelliti Starlink, giusto per essere pignoli, è stato effettuato in data 10 maggio 2025, alle ore 21:13 EDT (che corrispondono alle 03:13 in Italia, quasi 2 ore dopo la scomparsa delle luci sui cieli di Rende). SpaceX ha effettuato un ultimo lancio di 28 satelliti Starlink dalla Florida alle 05:02 (01:02 per l’ora legale della costa Est degli Stati Uniti) quando in Italia erano le 07:02 del mattino».

Ufo a Rende?

Quali possibilità restano? «Che potrebbe trattarsi di altri satelliti già in orbita – chiarisce il fondatore del Centro Ufologico Mediterraneo – o di fenomeni atmosferici. Escludo categoricamente i secondi, in quanto, osservando le immagini del video, è chiaro che si tratta di oggetti che procedono con velocità e moto uniformi, per cui non vedo in natura cosa provochi un tale scenario.

Consultando apposite applicazioni, non risultano passaggi di altri tipi di satelliti visibili sopra Rende nelle due date dell’avvistamento indicate. Tuttavia, nonostante quanto constatato, è possibile che siano stati osservati satelliti non elencati nei passaggi principali o, addirittura, di satelliti top secret, anche di origine militare. Sulla base degli elementi elencati, ritengo vi sia la concreta possibilità che possa realmente essersi trattato di attività ufologica».

Avvistamenti di Ufo in provincia di Cosenza

«In proposito, – precisa Carannante – il Centro Ufologico Mediterraneo di cui sono presidente e fondatore, ha ricevuto spesso segnalazioni, non di rado con video o foto, di oggetti volanti non identificati nei cieli di Cosenza e aree limitrofe. Si tratta di casi pubblicati, visibili sul nostro canale YouTube. Dall’elenco di alcuni avvistamenti in provincia di Cosenza appaiono: Cirella di Diamante il 26 luglio 2011 (che potrebbe anche trattarsi di riflessi dovuti all’ottica dell’apparecchio fotografico); Cosenza il 29 settembre 2011; San Sosti il 30 maggio 2012; sempre Cosenza il 27 marzo 2014; Praia a Mare il 23 gennaio 2016; Rossano Calabro il 29 aprile 2016 e ancora Cosenza il 19 maggio 2017».

Si attendono i dati che saranno pubblicati prossimamente sui nuovi recenti avvistamenti nell’area urbana e nella provincia di Cosenza. Chiunque voglia segnalare esperienze anomale può contattare il Centro Ufologico Mediterraneo allegando le informazioni, le immagini o l’audio disponibili. Non si esclude che i fenomeni manifestati nel Cosentino possano essere citati sabato 14 giugno 2025 ad Atripalda, in provincia di Avellino, al convegno “Ufo. Gli alieni stanno arrivando?” che chiama a raccolta alcuni dei maggiori ufologi italiani. Un incontro anticipato dal congresso mondiale di sabato 24 maggio a Torino durante dal titolo “Intelligenze non umane e coscienza. Nuove frontiere del contatto”.