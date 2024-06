Oggetti luminosi avvistati in cielo, pioggia di segnalazioni anche a Cosenza: ecco cosa sono

COSENZA – Pioggia di segnalazioni al Sud Italia di strani oggetti volanti non identificati. È accaduto, ieri sera domenica 23 giugno 2024, quando sui social sono diventate virali foto e video di oggetti luminosi che volteggiavano in cielo. Molteplici le segnalazioni registrate anche dai call center del Centro ufologico Mediterraneo, “dalla Campania alla Calabria, alla Sicilia, ma anche da altre regioni, è stato un vero e proprio tam tam”, riferiscono. La prima ipotesi, come accade in questi casi quando si alza il naso all’insù e non si riescono a dare spiegazioni plausibili, è quella di una probabile presenza UFO.

Teoria che è stata presto smentita da diverse in quanto dai primi riscontri pare si sia trattato del lancio in orbita di nuovi satelliti Starlink per mezzo del razzo vettore Falcon 9. Alle 19:15 di ieri, SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, Florida, USA. Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO).

Oggetti luminosi in cielo: il CUFOM nutre ancora dei dubbi

Il presidente del CUFOM – Centro ufologico Mediterraneo – Angelo Carannante nutre ancora dei dubbi e dichiara in una nota stampa di aver “allertato immediatamente il suo team, cercando la conferma della natura degli oggetti e, tuttora, le indagini sono in pieno svolgimento, per averne la certezza. Si tratta di di una sorta di agglomerati di oggetti che procedono insieme nel cielo, ad una velocità non eccessiva. Nella parte anteriore c’è un oggetto luminoso che è collegato ad una “nuvoletta” più grande che lo precede, tramite una specie di foschia bianca e, più in alto, un altro oggetto luminoso, pure biancastro, molto sottile ed allungato. Considerata la quota, – precisa – la distanza tra i presunti ufo non doveva essere trascurabile. In un video pervenuto al CUFOM, si osservano, addirittura, anche due piccoli oggetti che attraversano in successione il campo visivo proprio nei pressi degli oggetti citati.

E’ proprio il passaggio di questi due strani “ufo”, che ha fatto porre dei dubbi agli ufologi mediterranei sulla effettiva natura degli oggetti avvistati. Il Centro Ufologico Mediterraneo, si riserva di comunicare l’esito definitivo delle indagini al più presto, restando anche in attesa che l’aeronautica militare italiana o altro ente, possa confermare la spiegazione del razzo vettore Falcon 9 Block 5 fornita in questo primo momento e che dovrebbe essere razionalmente la soluzione all’enigma. Per segnalazioni, far riferimento al numero 3204659798 oppure centroufologicomediterraneo2@gmail.com o ancora angelo.carannante30@gmail.com o infine ai social del CUFOM a cui si invita a restare collegati ivi compreso il sito ufficiale”.