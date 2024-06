La magica coppia cosentina su Canale 5: Nevis e Asya a ‘Striscia la Notizia’

COSENZA – Il loro motto è «La magia esiste, basta crederci. La vita è una magia fra sogno e realtà». Una coppia molto amata, professionisti della magia: Nevis e Asya, marito e moglie da 15 anni, sono due perfomer molto noti in città e non solo. I loro show sono unici e originali; fanno divertire e stupiscono sia i bambini che gli adulti. Giovanni Mangone ed Elvira Di Fino, lui di Bocchigliero e lei di Cosenza, hanno partecipato allo speciale format StrixFactor aperto a chi sa cantare, ballare, recitare, e anche ai performer.

Nevis e Asya hanno partecipato alle selezioni e sono stati scelti per esibirsi sul palchetto di Striscia La Notizia, l’8 giugno scorso, in prima serata dove hanno presentato uno sketch di magia facendo apparire e volare chitarre, aggiudicandosi il Tapiro d’oro di Strixfactor. A consegnarlo nelle loro mani i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Una coppia vivace, allegra, che è riuscita ad ‘illudere’ e divertire il pubblico del Tg satirico e quello a casa. Una storia fatta di tanta passione e simpatia quella di Nevis e Asya che da 20 anni portano in giro la magia impreziosita da un tocco di comicità in ogni loro esibizione. Il loro talento è approdato in diverse trasmissioni televisive: “Italia’s got talent”; “I soliti ignoti”; “Guinness world record”; “Guess my age”; “I fatti vostri”; “E Viva il videobox” con Fiorello.

Nevis e Asya a Strixfactor