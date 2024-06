“InfibulaZero”, le coperte de La terra di Piero nelle Rsa e case di riposo

COSENZA – Nuovo progetto solidale de La Terra di Piero odv all’interno di “InfibulaZero” con le coperte solidali in quattro case di riposo per anziani all’interno dell’iniziativa “Donare ciò che ci è stato donato dona gioia”. Iniziativa che prevede la consegna di alcune coperte agli ospiti della struttura che hanno contribuito a realizzarle. Le strutture coinvolte sono Villa dei fiori, Rsa Quiete, Clinica Villa azzurra e Rsa Villa S. Stefano.

Le coperte sono state donate agli ospiti delle strutture per creare una sorta di “filo solidale”. Il progetto “InfibulaZero” è stato presentato alla città lo rra-di-piero-per-combattere-linfibulazione, Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, spiegando come l’infibulazione sia una pratica disumana, violenta, che ancora colpisce e devasta, nel fisico e nella psiche, tantissime giovani donne. L’associazione La Terra di Piero odv, nei mesi scorsi, ha lanciato una nuova iniziativa per combattere l’infibulazione, una pratica che consiste nell’asportazione totale o parziale dei genitali esterni femminili. L’iniziativa si chiama, appunto, “InfibulaZero” e ha previsto la realizzazione di una coperta gigante, fatta di coperte all’uncinetto, esposta in piazza Bilotti a Cosenza con l’intento di ricoprire l’intera superficie. La manifestazione si è tenuta il 2 e 3 marzo ed è andata oltre ogni previsione dando così la possibilità di poter gettare le basi per la costruzione di nuove scuole in Africa.