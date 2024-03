Cosenza, una distesa di colori contro l’atroce pratica dell’infibulazione

COSENZA – Una distesa di colori simbolo di speranza, oggi a Cosenza, per gridare il rifiuto all’atroce pratica dell’infibulazione. Si tratta dell’iniziativa Infibulazero – una coperta per un futuro senza mutilazioni genitali femminili” ed è il progetto avviato da La Terra di Piero odv, che intende costruire istituti scolastici in Tanzania e Zambia in quanto, grazie alla cultura, è possibile ridurre questa atroce pratica.

Oggi e domani sarà possibile dunque acquistare una coperta in piazza Bilotti, a Cosenza. Si parte dal costo di 15euro per una coperta standard cucita a mano. “Sono belle, colorate e fatte con il cuore – ci dice Sergio Crocco presidente de La Terra di Piera. – Il contributo servirà a sostenere le scuole e la cultura contro la pratica barbarica della mutilazione genitale femminale. Questa è una pratica culturale in Africa che, per fortuna, non è mai obbligatoria. L’infibulazione, lì dove non c’è cultura, viene spesso praticata e l’istruzione apre la mente e permette alle ragazze, compiuto il 14esimo anno di vita, di dire no e ad avere una vita più decente”.