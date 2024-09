Incidente a Rende: scontro tra due auto, una si capovolge

RENDE – Paura questa mattina a Rende, per un incidente stradale che si è verificato in Via Leonardo da Vinci all’incrocio con via Meucci, nei pressi della piscina comunale a Quattromiglia, tra una Fiat Punto e una Fiat Panda, quest’ultima si è capovolta.

Secondo quanto emerso, ma le cause sono in corso d’accertamento, un’auto, la Punto, era ferma per far scendere un bimbo a scuola e la Panda avrebbe urtato la Punto. Nonostante l’impatto e l’auto capovolta non si sono registrati feriti gravi, ma solo lievi contusioni. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia municipale. Il traffico sul tratto dopo essere stato rallentato è tornato regolare.