Ilaria Mirabelli, la famiglia lancia una raccolta fondi per sostenere le spese legali

COSENZA – Tanti dubbi, tanto dolore. E’ il sentimento comune che lega la città alla scomparsa di Ilaria Mirabelli. Sulla morte della giovane sono tanti ancora gli interrogativi ai quali dare risposte. Nelle ultime ore i familiari hanno lanciato una raccolta fondi per chiedere sostegno alla comunità. “Ilaria sorrideva e la luce del suo sorriso riempiva ogni luogo in cui entrava. Ilaria creava gioielli, amava la moda, viveva delle risate dei suoi nipoti, degli abbracci di sua madre, di ogni bacio che la vita le donava e che lei rendeva con generosità al mondo. Ilaria amava la natura, era sempre accompagnata dai suoi cani e non mancava mai una partita del Cosenza: rossoblu i colori del suo cuore”.

Sono le parole dei familiari per spiegare il perchè della raccolta fondi su gofoundme. “Il 25 agosto 2024, Ilaria ha incontrato il buio in una strada della sua amata Sila. Come e perché è ancora un mistero. Un incidente stradale su cui si indaga, una verità a cui arrivare. Dal 25 agosto ci battiamo per sapere quello che è accaduto, con il sostegno della comunità che la amava. Il dolore per la perdita è insuperabile, ma sapere quello che le è accaduto potrà forse donarci almeno la pace”.

“Questa è una raccolta fondi per aiutarci a sostenere le spese legali di questa battaglia perché si possa far luce sul buio che è calato quando il sorriso di Ilaria si è spento. Per trovare un senso a questa tragedia e donare a chiunque l’abbia conosciuta e amata un piccolo spiraglio di luce e giustizia in modo da poter alzare gli occhi al cielo e vedere quella stella luminosa che ci osserva da lassù. Grazie a chi vorrà contribuire e aiutarci. La famiglia di Ilaria Mirabelli”. Dopo l’appello sono stati già raccolti oltre mille euro.