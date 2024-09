La morte di Ilaria Mirabelli, la famiglia presenta denuncia per omicidio e omicidio stradale

COSENZA – Denuncia alla procura di Cosenza con l’ipotesi di omicidio e omicidio stradale. È questo l’ipotesi che l’a famiglia di Ilaria Mirabelli, la 38enne morta 10 giorni fa a Lorica, ha presentato in una querela tramite il proprio avvocato Guido Siciliano. Allo momento la Procura di Cosenza, che aveva aperto un’inchiesta, ipotizza il reato di omicidio colposo con un fascicolo contro ignoti. Il legale della famiglia ha anche depositato una perizia di parte che include anche l’autopsia sul corpo della giovane che presenterebbe tre gravi lesioni non compatibili con un incidente stradale.

Da subito la famiglia ha chiesto verità sulla morte della ragazza, avvenuta il 25 agosto a Lorica, in località Baracchelle, a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in auto insieme al fidanzato Mario Molinari. Ma troppi i dubbi emersi da subito su quanto accaduto avvenuto tra le 16:30 e le ore 17:00 di domenica 25 agosto a cominciare dalla dinamica dell’incidente con il fidanzato che ha sempre sostenuto che a guidare l’auto ci fosse Ilaria. I due lo ricordiamo, erano andati a trascorrere, in compagnia di un’altra coppia una giornata di relax a Lorica. Un rapporto quello tra Ilaria e Mario, nonostante si frequentassero da qualche mese molto definito da molti turbolento e pieno di litigi.

Sull’asfalto inoltre, nella semicurva, non sarebbero stati rilevati segni di frenata e l’auto, uscita fuori strada avrebbe percorso diversi metri prima di fermarsi. Non è stato chiarito se il corpo della giovane sia stato sbalzato fuori dell’abitacolo o lei stessa, prima di morire, abbia abbandonato la vettura.