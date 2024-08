Tragico incidente in Sila, domani i funerali di Ilaria: dinamica ancora da chiarire

COSENZA – Saranno celebrati domani, alle 10 nella Basilica Madonna della Catena di Laurignano, i funerali di Ilaria Mirabelli, morta a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio sulla statale 108 bis silana a Lorica, in località Baracchelle. Dopo l’esame autoptico infatti, la salma è stata restituita ai familiari per consentire loro di dare l’ultimo saluto alla giovane cosentina molto conosciuta in città e tifosissima della squadra rossoblu.

Intanto proseguono gli accertamenti per stabilire cosa sia realmente accaduto quel tragico pomeriggio di domenica. Secondo quanto emerso infatti, non sono chiari ancora alcuni dettagli rispetto all’incidente che è stato autonomo, ovvero l’auto sulla quale Ilaria viaggiava insieme ad un’altra persona, rimasta illesa, sarebbe uscita di strada finendo nella scarpata sottostante. In un primo momento era emerso che l’auto era condotta dalla persona che si trovava con lei ma, anche questo dettaglio è da confermare. Sull’asfalto inoltre, nella semicurva, non sarebbero stati rilevati segni di frenata e l’auto, uscita fuori strada avrebbe percorso diversi metri prima di fermarsi.

Secondo alcuni testimoni inoltre il ragazzo si sarebbe presentato in stato di alterazione, certamente dovuto in primis allo shock ma si attende anche di conoscere l’esito dei test che certamente i carabinieri intervenuti sul posto avranno effettuato. Inoltre non è stato chiarito se il corpo della giovane sia stato sbalzato fuori dell’abitacolo o lei stessa, prima di morire, abbia abbandonato la vettura. Sulla tragica morte di Ilaria dunque sono ancora poco chiari i contorni di quanto accaduto ma la verità sulla dinamica potranno svelarla solo gli investigatori che stanno eseguendo gli accertamenti anche rispetto alla velocità della vettura poco prima dell’incidente