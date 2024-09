Ilaria Mirabelli: affidato l’incarico peritale. Il padre di Molinari «è stato un incidente. Non avevano litigato»

COSENZA – La morte di Ilaria Mirabelli arriva alla “Vita in Diretta” su Rai 1. La trasmissione condotta da Alberto Matano, tornata in onda proprio oggi dopo la versione estiva, con i suoi tanti casi di cronaca, si è occupata anche del caso della 38enne tifosa cosentina, morta il 25 agosto in un incidente stradale in Sila mentre si trovava in auto con il fidanzato. Un caso salito alla ribalta nazionale dopo che la famiglia ha presentato una denuncia non credendo all’incidente stradale e chiedendo verità su quanto accaduto.

I due avevano trascorso una giornata a Lorica e stavano rientrando a Cosenza quando l’auto è finita fuori strada, lungo la Statale 108 bis, in località “Baracchella” intorno alle 16:30. Il corpo di Ilaria, trovato esanime, a decine di metri dall’auto cappottata più volte, mentre il compagno solo solo con alcune ferite lievi.

Affidato l’incarico peritale per gli accertamenti tecnici

Mario Molinari è indagato dalla Procura di Cosenza per il reato di omicidio stradale. Intanto, a metà della prossima settimana, si svolgeranno una serie di accertamenti tecnici e peritali non ripetibili, a partire dall’incidente probatorio sul veicolo, la Volkswagen Up, la compatibilità del sinistro con le tre lesioni trovate sul corpo della ragazza e capire una volta per tutte chi esattamente si trovava alla guida dell’auto.

Il fidanzato, con una lunga lettera, si è difeso dalle accuse parlando di “costruzione mediatica che lo hanno dipinto come un soggetto “mostruoso”, come una persona violenta e inaffidabile” e ribadendo che “Il giorno in cui è accaduta la disgrazia, per come possono testimoniare i presenti, era per entrambi un giorno di felicità, vissuto serenamente, finché il mondo non ci è caduto addosso. Da allora io sto vivendo il momento più brutto della mia vita”.

Il padre di Mario: “un tragico incidente. Amava Ilaria,non è un mostro”

La trasmissione ha ripercorso quanto accaduto, i dubbi della famiglia sull’incidente e poi intervistato il padre di Mario Molinari che ha voluto evidenziare come il figlio non sia mai andato sotto casa di Ilaria (come in molti hanno detto, che non è a conoscenza che abbia picchiato l’ex marito e che non è vero che gli avevano ritirato la patente: «Dopo l’incidente Mario era sconvolto e piangeva. Parlava di Ilaria e diceva “era il mio amore e ripeteva “potevo morire io”. Voleva bene ad Ilaria. Mi ha raccontato che erano andati a divertirsi in Sila con un’altra coppia e non avevano assolutamente litigato. Erano felici e lo testimoniano i video che ho sul cellulare”.

“Stiamo vivendo un dolore immenso”

“Ora mio figlio è diventato per tutti un mostro. Si, è vero, avevano bevuto, guidava lei ha perso il controllo dell’auto. Mio figlio è stato fortunato, ma ha ematomi su tutto il corpo. La famiglia chiede come mai Ilaria è morta e Mario sia rimasto illeso? Sarà stato il destino, poteva morire anche lui: mio figlio è una persona perbene. Non è vero che ha telefonato tardi, i soccorsi li ha avvertiti subito. In quei momenti era sotto shock e per questo avrà poi avvertito la famiglia della ragazza dopo due ore. Stiamo vivendo un dolore fortissimo anche noi e un lutto come la famiglia di Ilaria”.