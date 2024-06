Il Sacro Cuore di Cosenza cerca quattro nuove ostetriche da assumere a tempo indeterminato

COSENZA – Non solo non chiude, ma rilancia. Il Sacro Cuore di Cosenza, sede operativa iGreco Ospedali Riuniti, è al lavoro per assicurare maggiore assistenza alle future mamme dell’area urbana di Cosenza e provincia tutta, in un momento così bello nella vita di una donna.

Aperta la selezione per assumere quattro nuove ostetriche con contratto a tempo indeterminato.

“Gli ospedali della provincia di Cosenza purtroppo sono spesso in affanno nell’erogazione neonatale. È per questo che con il Sacro Cuore siamo orgogliosi di metterci a disposizione delle future mamme e colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale dell’ospedale Annunziata di Cosenza, in particolar modo i medici, le ostetriche, i neonatologi, gli infermieri e gli OSS per il lavoro che svolgono”.

Per candidarsi, le aspiranti ostetriche dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it.