Il luminare cosentino Francesco Rubino ‘Ufficiale dell’ordine della Stella d’Italia’: Caruso “ci inorgoglisce”

COSENZA – “Francesco Rubino, Ufficiale dell’ordine della Stella d’Italia, è l’ennesima eccellenza cosentina e calabrese che fa grande la nostra terra e che ci inorgoglisce”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso esprimendo vivo compiacimento per l’alta onorificenza civile conferita al luminare cosentino, Francesco Rubino, professore della prima cattedra a livello mondiale di chirurgia bariatrica e metabolica al King’s College di Londra per aver rivoluzionato, con le sue scoperte, il campo medico ed ispirato lo sviluppo di nuove tecnologie e farmaci da parte di aziende biotech specializzate.

“A Francesco Rubino – prosegue Franz Caruso – rivolgo il mio personale plauso per il suo impegno eccezionale sempre a servizio della ricerca scientifica e della medicina, volto a migliorare la qualità della vita dei suoi pazienti. Il prestigio conquistato dal prof. Rubino, così come quello di tanti altri cosentini e calabresi che sono divenuti eccellenza in altri Paesi ed in altre terre, esprime un forte valore civile perché attraverso esso si promuove il prestigio stesso del nostro Paese accrescendone reputazione e merito. Sarei veramente felice di ricevere a Palazzo dei Bruzi l’illustre conterraneo- conclude Franz Caruso – per consegnargli il sigillo della città di Cosenza come piccolo segno della nostra gratitudine. A tal fine ho investito la consigliera delegata alla cultura, Antonietta Cozza, che ha condiviso con me l’idea, di organizzare l’iniziativa”.