I tifosi del Rende contro la Città Unica: “No ad un’idea calata dall’alto”

RENDE (CS) – “Il referendum sulla Città Unica varca anche i confini calcistici e in occasione della partita di calcio del campionato di Eccellenza Rende vs Cittanova, i tifosi del Rende si mobilitano per manifestare il loro dissenso verso il progetto di fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero. Nel corso dell’incontro gli ultras biancorossi comunicano che verrà esposto uno striscione NO ALLA CITTÀ UNICA, un modo per manifestare pubblicamente la loro contrarietà al progetto portato avanti dal Consiglio Regionale della Calabria. L’idea calata dell’alto dai consiglieri regionali continua a trovare importanti fronti di dissenso all’interno della popolazione dell’area urbana. Oggi Tocca ai tifosi del Rende Calcio”.