Hotel luxury a 5 stelle a Via Popilia. Il Consiglio comunale dice si alla sua realizzazione

COSENZA – Il consiglio comunale di Cosenza ha approvato con 20 voti favorevoli (la minoranza non era presente in aula) uno dei punti all’ordine del giorno più spinosi e che riguardava l’approvazione del progetto per “la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione residence turistico-alberghiero da realizzare in area regolamentata da Pau (Piano Attuativo Unitario) Via Popilia-Vaglio Lise“.

Parliamo di una struttura imponente con un’altezza complessiva pari a 45,90 metri, per una volumetria complessiva pari a 18.301,10 metri cubi. Composto da 60 moduli abitativi destinati a una clientela “scelta”, l’hotel sarà dotato anche di palestra, negozi, Spa, sale convegni, parcheggio sotterraneo e una nursery. Sarà realizzato da un privato (proprietario del terreno) ad avrà un costo di circa 20 milioni di euro. Maggioranza compatta nel votare si ad un progetto “che sarà a costo zero per il Comune e permetterà di rilanciare ancora di più il quartiere di Via Popilia“.

Pina Incarnato “il ruolo importante per la periferia”

L’assessore all’Urbanistica Pina Incarnato ha evidenziato che si tratta di una convezione che permetterà di dare un nuovo volto a Via Popilia e farla uscire dal ruolo di periferia: «l’intervento è un segnale chiaro di come su chi vuole investire è stato sollecitato dalla visione che ha l’Amministrazione comunale su quella zona e sulle periferie. A Cosenza tra hotel e B&B ci sono circa 900 posti letto, a Rende ce ne sono il doppio. Ben venga allora chi vuole realizzare un albergo, anzi mi auguro ce ne siano altri».

“Ruolo del privato non solo speculativo ma partecipativo”

«Il ruolo dell’amministratore – ha spiegato nel suo intervento – è quello di dare un indirizzo politico. Stiamo cercando di portare avanti queste convenzioni che hanno un ruolo diverso all’imprenditore che non è solo speculativo ma anche partecipativo. Ha rilevanza pubblica e il processo di rigenerazione urbana deve avere rapporto tra pubblico e privato. Possiamo dire quello che vogliamo ma è logico che l’intervento del privato rende le cose possibili. In questi anni mi sono ritrovata davanti ad alcune convezioni urbanistiche che non guardavano che si insediava in quella zona. Si prendevano gli oneri ma le opere non venivano realizzate come ad esempio l’illuminazione pubblica, le strade o il sistema fognario. Chi vuole realizzare l’hotel è anche proprietario del terreno e i lavori non saranno effettuati su suolo pubblico. Le opere prevedono anche un’area vedere, marciapiedi e illuminazione pubblica».

Caruso “prospettiva di sviluppo e modernità per via Popilia”

Il sindaco Caruso ha ringraziato l’assessore e anche il privato che realizzerà la struttura e bacchettato l’opposizione «è una pratica che non nasce oggi, anzi nasce sotto altra amministrazione e con volumetria e occupazione di suolo diverso. Io mi sarei voluto confrontare con la minoranza – ha aggiunto e mi dispiace non sia presente in aula. Noi abbiamo un’idea di sviluppo e di recupero delle periferie. Oggi diamo la possibilità di realizzare qualcosa che va proprio nella direzione del recupero di Via Popilia e che siamo portando avanti. Diamo a quell’area quella prospettiva di sviluppo e modernità che darebbe un’immagine diversa rispetto a quella che è oggi. Quando volevamo l’ospedale a Vaglio Lise lo abbiamo fatto perché abbiamo aderito si allo studio di fattibilità della Regione ma anche perché abbiamo sognato che la struttura potesse aprire lo sviluppo e al recupero di quell’area».