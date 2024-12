Giornata internazionale volontariato: il CSV celebra i volontari Cosenza

- Advertisement -

RENDE – Nell’ambito della Giornata internazionale dedicata al volontariato, domani 5 dicembre, al Garden di Rende il CSV organizza un evento per celebrare i volontari Cosenza. Il volontariato rende le persone parte delle soluzioni. Permette a individui e comunità di partecipare al proprio sviluppo. È questo il filo conduttore della campagna lanciata quest’anno dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale del volontariato. Il CSV Cosenza celebrerà la forza e il valore del volontariato con un evento che si svolgerà al Cinema Garden di Rende domani a partire dalle 17.30.

Cinque premi

Nell’occasione ci sarà la premiazione del volontario dell’anno 2024. Il Centro servizi ha, infatti, bandito un concorso rivolto a studenti e studentesse delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza e con il patrocinio gratuito della Provincia di Cosenza, con l’obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà e dell’azione spontanea di cittadinanza attiva tra i giovani.

Hanno partecipato in 60, tra ragazzi e ragazze, e saranno assegnati cinque premi: scuola primaria; scuola secondaria di primo grado; scuola secondaria di secondo grado; menzione speciale CSV e premio speciale Etica Pro Assimoco.

Lo scorso anno, ad essere premiati sul palco del Teatro Rendano, sono stati Emanuel Gjoka, Carmen Pia Capristo, Carmen Spagnuolo e Ines Toteda (nella foto in basso)

Sarà, inoltre, proiettato il video dei 20 anni del CSV, nato nel 2004, e saranno presentati gli spettacoli di “Tutto un altro Natale”, il cartellone di spettacoli e iniziative natalizie del volontariato cosentino. Seguirà la rappresentazione “Piazza Tagliola” a cura dell’associazione “Spaccamattuni” con testi di Ruggero Ciancio e regia di Vincenza Benincasa.

In Italia sono 6 milioni le persone che, secondo l’indagine Istat, CSVnet e Fondazione Volontariato e Partecipazione, ogni giorno si mettono a disposizione degli altri. Nella nostra provincia, secondo l’ultima ricerca realizzata dal Centro servizi e dall’Università della Calabria, sono oltre 30 mila le persone coinvolte regolarmente nelle attività delle organizzazioni del terzo settore nella provincia. Ad oggi sono oltre mille e 500 gli enti di terzo settore iscritti al Runts (Registro unico nazionale terzo settore), impegnati principalmente in ambito sociale. Il 5 dicembre è l’occasione per farli sentire speciali e per accendere i riflettori sul loro lavoro quotidiano e silenzioso accanto agli altri e a favore del bene comune.