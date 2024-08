Furti in appartamento a Montalto: arrestati due georgiani dalla Polizia stradale di Cosenza

COSENZA – Due uomini di origine georgiana (già destinatari di un ordine di cattura) stati arrestati dagli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Cosenza Nord durante un controllo lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Potrebbero essere loro gli autori di una serie di furti in abitazioni denunciati nel territorio di Montalto Uffugo e nell’area urbana. I due soggetti si trovavano a bordo di in auto e stavano svincolando dall’uscita dell’A2 a Montalto Uffugo/Rose. Si sono trovati davanti gli agenti della stradale intenti ad effettuare una serie di controlli sul territorio.

I poliziotti hanno così fermato la vettura per effettuare un controllo. Dall’ispezione dell’abitacolo sono stati individuati una serie di attrezzi ed oggetti di vario tipo, usati per il furto in abitazioni come chiavi alterate, grimaldelli e passepartout, tipicamente usati dai criminali per scassinare anche serrature blindate. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre i due uomini, come detto già destinatari di un ordine di arresto, sono stati fermati e portati in carcere.

Il plauso del Silup ai due poliziotti

“L’intero organismo direttivo del Siulp di Cosenza si complimenta con gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Cosenza Nord per l‘ottimo risultato operativo raggiunto nel corso di attività di prevenzione, controllo del territorio e vigilanza stradale. L’arresto dei due georgiani, già colpiti da ordine di cattura, trovati in possesso di grimaldelli ed altri arnesi specifici atti allo scasso, molto probabilmente ha evitato il susseguirsi di una serie di furti in appartamento avvenuti recentemente nel territorio cosentino“.

“Un forte plauso, quello del Siulp, che si va ad unire a quello spontaneo della società civile. L’operato dei poliziotti della Polizia Stradale rafforza nell’opinione pubblica la buona immagine della Polizia di Stato, sempre al servizio della gente e sempre pronta a prevenire e contrastare ogni tipo di reato e di devianza sociale. L’auspicio è che la dirigenza della Sezione e ancor più quella del Compartimento della Polizia Stradale, valorizzi e premi l’attività dei due poliziotti in questione, come sprone per tutti gli operatori del settore; pochi rispetto alle reali esigenze lavorative, per come denunciato in tante circostanze, ma sempre efficienti e professionali, grazie ad abnegazione e alto spirito di servizio”.