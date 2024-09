Funghi: in Calabria è comparsa una nuova specie esotica. Simile alla mazza di tamburo, ma è tossica!

COSENZA – Allarme per le tante persone che in questi giorni si recano in montagna per cercare fungi. Scoperta una nuova specie esotica, simile alla mazza di tamburo, ma tossica. Apparso anche sui monti calabresi, la sua proliferazione è legata alla crisi climatica responsabile di una serie di alterazioni ambientali. Si tratta del Chlorophyllum molybdites di origine tropicale.

A darne notizia è il micologo Ernesto Marra responsabile dell’Ispettorato Micologico, Sian, Asp di Cosenza il quale spiega come “il riscaldamento dell’atmosfera sta determinando il progressivo avanzamento verso Nord del clima tropicale e ciò fa si che specie viventi originarie di tale fascia climatica, animali, insetti, piante, pesci e anche funghi, trovino condizioni favorevoli alla crescita nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo le cui mutate condizioni di temperatura ed umidità ne consentono la presenza, lo sviluppo e la diffusione”.

La specie fungina di origine tropicale particolarmente invasiva, totalmente assente fino a qualche anno fa in Calabria, si sta diffondendo nelle aree del litorale Ionico e Tirrenico (Gizzeria, Lamezia Terme, Vibo, Reggio, Polistena, Roccella Ionica, Sellia Marina, Catanzaro, Belvedere Marittimo) e il ritrovamento, da parte di cercatori di funghi, proprio negli ultimi giorni, si sta intensificando“.

Il fungo è pericoloso

Il fungo spuntato qualche anno fa per la prima volta in Italia nel messinese e segnalato anche in Calabria in una recente pubblicazione di settore, dallo stesso Marra e da Dario Macchioni del Dipartimento Salute e Welfare regionale, risulta pericoloso per il fatto che, all’apparenza, ricorda un’altra specie ricercata e largamente consumata, Macrolepiota procera, comunemente conosciuta come “mazza di tamburo” con la quale condivide aspetto e habitat di crescita.

Sottoporre sempre la raccolta al controllo micologico

La specie, con ogni probabilità, continuerà a diffondersi ed è per questo motivo che è necessario, anche in altre regioni, mantenere alta la guardia, suggeriscono gli esperti. I caratteri utili a differenziare le due specie possono facilmente sfuggire ai neofiti ed è questo un ulteriore motivo per raccomandare, sempre, prima di consumare qualsiasi specie fungina spontanea di sottoporre il raccolto a controllo di commestibilità agli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie provinciali.