Fratoianni a Cosenza e ad Acri per la festa provinciale della Sinistra Italiana

COSENZA – “Si riprende da dove si era lasciato l’impegno politico di Sinistra Italiana in Calabria e in provincia di Cosenza, tavoli per la raccolta di firme per il Referendum per spazzare via il tentativo di divisione del Paese e di creazione di un’Italia sempre più diseguale e ingiusta, impegno per creare le condizioni di un’alternativa vera ad un governo regionale subalterno e inconcludente, l’organizzazione di una sinistra più forte e autorevole per avere sempre più incisività nelle scelte necessarie per imporre una politica trasparente, non autoreferenziale e che abbia un progetto di sviluppo della Calabria”. Così scrive in una nota Iolanda Magliari, Segretaria Provinciale di Cosenza e Fernando Pignataro, Segretario Regionale della Calabria.

Il risultato elettorale della ultima competizione europea ha rilanciato con forza questo progetto politico, ha dato vigore ad un’idea di cambiamento vero sia nella scelta delle donne e degli uomini che nel progetto alternativo.

Sinistra Italiana, riprende quindi Venerdì 6 Settembre con il suo Segretario nazionale On.le Nicola Fratoianni, che incontrerà i giornalisti in una Conferenza Stampa alle ore 12.00 presso il Caffè Telesio (C.so Telesio – Centro storico della città capoluogo) sulle tematiche di politica nazionale e regionale, ma anche per presentare la nuova Segretaria Provinciale Iolanda Magliari, inaugurare ufficialmente il nuovo Circolo dell’Area Urbana Cosenza-Rende (segnale importantissimo dopo il risultati elettorali nelle due città dove si è superato il 12%), e i nuovi circoli nati e particolarmente attivi durante e dopo le elezioni, come quelli di Mirto Crosia e Montalto Uffugo.

La Festa Provinciale si terrà dalle 17 in poi ad Acri e vedrà una rilevante parte dedicata alla politica, prima col Dibattito sulle ricadute dell’Autonomia Differenziata sui diritti dei calabresi, soprattutto quello alla salute e all’istruzione. Al Dibattito, dopo l’introduzione della Segretaria Provinciale e il saluto del Consigliere comunale di SI ad Acri Angelo Cofone, interverranno i segretari regionale della CGIL e della UIL Angelo Sposato e Maria Elena Senese, del PD e di Europa Verde Sen. Nicola Irto e Giuseppe Campana, Marta Parrotta , Vice Presidente dell’ANPI Provinciale, la Coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle On.le Anna Laura Orrico e il Segretario regionale di Sinistra Italiana Fernando PIGNATARO.

La serata si concluderà col concerto di “NOVE LUNA BAND”. Durante la festa funzionerà uno stand gastronomico e soprattutto si raccoglieranno le firme per il Referendum abrogativo della legge spacca Italia”.