Flashmob a Cosenza contro la violenza sulle donne: “servono misure concrete”

COSENZA – Flashmob a Cosenza contro il femminicidio e la violenza sulle donne. A capeggiare il corteo il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino che ha aderito alla manifestazione nazionale diffusa promossa dalla rete nazionale “D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza” con un flash mob partito da Piazza Carratelli (Fontana di Giugno) alle ore 18:00 e giunto su Corso Mazzini. Un sit-in pacifico “per ogni donna, ogni ora e in ogni luogo” per urlare a gran voce i numerosi femmicidi in tutta Italia.

Un grido di aiuto dai centri antiviolenza che hanno “bisogno di più investimenti e azioni concrete per affrontare e contrastare la violenza, sia da parte della società civile che dalle istituzioni. Ad oggi non esistono strategie strutturate e durature in materia di prevenzione e contrasto della violenza. Siamo stanche di piangere le nostre sorelle, le vostre promesse non ci bastano più!”, afferma il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino.