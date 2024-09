Festa dell’Unità di Cosenza, Irto: ’questi momenti servono per parlare ai cittadini’

COSENZA- Il segretario regionale del Partito Democratico, il senatore Nicola Irto, intervenendo alla Festa dell’Unità di Cosenza, ha parlato di una estate militante importante caratterizzata da tante Feste dell’Unità che si sono e si stanno svolgendo su tutto il territorio regionale, un segnale di mobilitazione, di discussione e di impegno e di confronto con i cittadini soprattutto per la raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata, un patrimonio straordinario utile per il futuro del partito e per costruire anche in Calabria, un’alleanza larga alternativa alla destra. E su alcune polemiche che hanno preceduto la Festa dell’unità di Cosenza, il senatore Nicola Irto è stato chiaro, questi momenti servono per parlare ai cittadini.

