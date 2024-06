Festa della Repubblica, le celebrazioni in programma a Cosenza

COSENZA – Si svolgerà in piazza 11 Settembre la manifestazione dedicata ai 78 anni della Repubblica. Dalle 10 si procederà con lo schieramento della Rappresentanza Militare, l’afflusso di gonfaloni e labari, e l’arrivo ed il posizionamento del 1° Reggimento Bersaglieri. A seguire la resa degli onori al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella, la cerimonia dell’alza Bandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

La cerimonia continuerà con la consegna dei diplomi di onorificenza all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. A seguire il prefetto Ciaramella terrà un “Battesimo Civico” consegnando simbolicamente il testo della Costituzione ad alcuni giovani cosentini che quest’anno sono divenuti o stanno per diventare maggiorenni. Il “Battesimo Civico” sarà per gli interessati un compleanno particolare e fondamentale per la loro partecipazione alla vita sociale e politica della Nazione. Con tutti i diritti e doveri che la Carta Costituzionale Italiana affida ai nuovi maggiorenni.

Insigniti OMRI:

Cavaliere Vincenzo Arena;

Cavaliere Onofrio Massarotti;

Cavaliere Antonio Sica;

Cavaliere Eufemia Tarsia.

Per onorare il 78° anniversario della Repubblica Italiana nella mattinata del 2 giugno, su Piazza Kennedy, verranno esposti dei mezzi appartenenti ai vari Corpi militari, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco e, nella serata, alle ore 21 presso il Teatro “A. Rendano”, si terrà il concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cosenza.