“Educamediamoci”, a Rende si chiude il progetto estivo per educare i ragazzi alla tecnologia

RENDE – Si e’ concluso il progetto coadiuvato dal Comune di Rende intitolato “Educamediamoci”. A far parte del progetto l’istituto comprensivo Falcone Rende-Quattromiglia che, grazie all’aiuto di esperti informatici. Il progetto, partito dalla fine delle attività didattiche fino alla fine del mese di luglio, e’ stato utile non solo per alleggerire le famiglie nella gestione dei ragazzi nel periodo estivo, ma soprattutto per accompagnarli consapevolmenente alla conoscenza delle apparecchiature elettroniche, con la conoscenza dei programmi e della gestione delle attività di programmazione.

L’istituto Rende Quattromiglia ha saputo cogliere al volo un’occasione unica per il territorio, fornendo i locali scolastici, le apparecchiature e la tipica affabilità familiare che solo la dirigente dott.ssa Maria Cristina Rippa e’ stata in grado di dare. I ragazzi hanno avuto in omaggio diversi gadget nonché un voucher di 200€ a ragazzo da spendere in librerie o negozi di elettronica convenzionati.

L’ic Rende Quattromiglia riparte ora per un nuovo anno scolastico, in quanto questa meravigliosa esperienza ha dato modo ad oltre 60 ragazzi di avere una significativa somma da spendere anche per l’acquisto dei libri scolastici, cifra che preme sui bilanci di ogni famiglia. Le famiglie dell’IC Rende Quattromiglia ringraziano il comune di Rende, l’ing. Franceschiello e soprattutto la dirigente dott.ssa Rippa per l’esperienza, per l’amore verso i nostri ragazzi, per aver garantito a tanti ragazzi poco fortunati di aver diritto ad un libro vero da leggere e studiare come tutti gli altri.