Ecosistema urbano 2024, Cosenza tra le prime città del Sud. Alimena: “grazie ad Agenda Urbana”

COSENZA – “Non è un fatto casuale che Cosenza si aggiudica il primato tra le città del sud Italia capoluogo di provincia nel Rapporto 2024 di Legambiente e Ambiente Italia dedicato all’ambiente urbano. Questi risultati sono stati ottenuti grazie all’ azione amministrativa di palazzo dei Bruzi svolta dall’insediamento di Franz Caruso ad oggi”. Così scrive in una nota il Consigliere delegato ad Agenda Urbana, Francesco Alimena. “L’attuale amministrazione sta ripetutamente dimostrando che a Cosenza oggi non si fa sperpero di denaro pubblico, che i finanziamenti ordinari ed europei non si disperdono e che le realizzazioni avvengono con efficacia ed efficienza. È con Agenda Urbana Cosenza-Rende, infatti, che abbiamo guidato iniziative e progetti volti a migliorare la qualità della vita e l’ambiente urbano.

La città ha mostrato performance significative in diversi ambiti, tra cui il sesto posto per superficie destinata a isole pedonali e il secondo posto per le piste ciclabili. Riguardo il primo ambito, gli sforzi di Agenda Urbana per un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile sono evidenti nelle nuove aree di partecipazione progettate in diversi quartieri, come la nuova piazza della Chiesa dell’Assunta a Donnici e la riqualificazione di Bosco De Nicola grazie anche al rapporto con le associazioni e le comunità di quartiere. Inoltre, la realizzazione di una Passerella ciclopedonale accessibile anche alle persone con disabilità tra i parchi urbani Nicholas Green e Robinson di Cosenza e Rende rappresenta un passo importante per garantire un sistema di trasporti sostenibile e ha centrato il secondo ambito.

Tuttavia, il report nazionale non include i dati sulla qualità dell’aria, un aspetto cruciale per la salute dei cittadini ma sempre grazie a Agenda Urbana oggi abbiamo una centralina meteorologica e per il rilevamento della qualità dell’aria a disposizione del Comune in grado di fornire i dati in futuro. Cosenza ha, inoltre, registrato una buona performance nel segmento delle energie rinnovabili, con l’efficientamento energetico delle scuole storiche di Spirito Santo e Via Milelli e dell’intero sistema di illuminazione pubblica di Cosenza Vecchia. Il programma Agenda Urbana sottolinea l’importanza di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili e grazie all’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso, la nostra città è sulla buona strada per affrontare le sfide urbane e perseguire un futuro che offra opportunità per tutti, migliorando la qualità della vita e riducendo l’impatto ambientale. Il percorso avviato, risulta quindi, dati alla mano, fondamentale per garantire un ambiente urbano sano, sostenibile e inclusivo per le generazioni future”.