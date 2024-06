Efficientamento energetico: conclusi i lavori nelle scuole storiche di Cosenza “Spirito Santo” e “Via Milelli”

COSENZA – All’interno dell’Istituto comprensivo “Spirito Santo” di Cosenza, alla presenza anche del sindaco Franz Caruso, sono stati illustrati gli interventi di Agenda Urbana che hanno riguardato la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica di due storiche scuole cittadine. In particolare negli edifici scolastici dello Spirito Santo e di via Milelli.

Ad illustrare tutti i lavori, portati a compimento grazie ai fondi di Agenda Urbana con una spesa complessiva, per i due plessi, di 1 milione di euro, anche il consigliere delegato proprio ad Agenda Urbana, Francesco Alimena. Entrambi ospiti dell’Istituto comprensivo “Spirito Santo” e del dirigente scolastico Massimo Ciglio. Un incontro voluto proprio per suggellare la fine dei lavori eseguiti all’interno dell’Istituto comprensivo “Spirito Santo”, sia quelli realizzati all’interno del plesso della scuola primaria di via Milelli che fa parte dell’Istituto comprensivo “Bonaventura Zumbini” e che rientrano nello stesso intervento di Agenda Urbana. All’iniziativa era presente anche il Dirigente del settore Lavori pubblici, ing.Salvatore Modesto, l’ing. Maria Colucci, Rup dell’intervento, e l’impresa che ha eseguito i lavori. L’intervento ha avuto come finalità la riqualificazione energetica degli immobili scolastici, mantenendo inalterata la figura degli edifici oggetto di tutela storica.

Francesco Alimena ha spiegato che si é intervenuti su “due scuole che hanno rappresentato nel tempo e continuano a rappresentare, due presìdi fondamentali del diritto all’istruzione per due quartieri popolari della città e che oggi, grazie a questi interventi, guardano al futuro con la consapevolezza di essere attualmente le due scuole più salubri, più sicure e meglio riqualificate sotto il profilo energetico, di tutto il territorio cittadino”.

Soddisfatto anche il Dirigente Scolastico Massimo Ciglio “si tratta di un finanziamento importante, su fondi che riguardano principalmente l’efficientamento energetico e in parte anche per la messa in sicurezza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto il tetto, il sottotetto e le finestre per evitare così la dispersione del calore e rendere fruibili, ad esempio, anche alcuni spazi il pomeriggio. Altri lavori hanno riguardato l’illuminazione e tutta una serie di cose poco visibili, magari ai nostri occhi, ma estremamente importanti. In questo modo riusciamo a dare finalmente delle risposte anche ai genitori dei nostri piccoli alunni”.

Infine il Sindaco Caruso che ha parlato di “diritto all’educazione dei nostri studenti e il dovere di garantire loro le condizioni di assoluta salubrità e sicurezza all’interno degli ambienti scolastici, i nostri sforzi devono moltiplicarsi e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi”.