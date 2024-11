Domenica a Montalto si inaugura la nuova Cittadella dello Sport, intitolata a Don Gaetano Mauro

MONTALTO UFFUGO – Domenica in via Manzoni a Taverna di Montalto Uffugo, sarà inaugurata la “Cittadella dello Sport”, intitolata a Don Gaetano Mauro. Un impianto sportivo che si pone, senza ombra di dubbio, come punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione. La struttura sportiva è stata realizzata dall’associazione “Ora Giochiamo”. Per il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, si tratta di un complesso sportivo molto grande e articolato sotto tutti i punti di vista che ospiterà diverse associazioni sportive e rappresenterà un vero e proprio fiore all’occhiello per la cittadina di Montalto.

La Cittadella dello Sport, situata in via Giuseppe Verdi, offre una vasta gamma di servizi e attività per tutte le età: campi da padel, calcio, calcio a 5, tennis, volley, beach volley, bocce, un percorso fitness, un’area giochi per bambini, un’area dedicata ai cani e un’area ristoro. Un vero e proprio polo sportivo e di aggregazione sociale che mira a soddisfare le esigenze di tutta la comunità, promuovendo uno stile di vita sano e dinamico. L’associazione punta anche a una gestione smart, con l’attivazione di una specifica app per le prenotazioni dei campi e per raggiungere un elevato grado di efficienza dell’amministrazione del centro sportivo.