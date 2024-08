Disservizi sulla rete ferroviaria, Caruso:”danni gravissimi per Cosenza. Calo di turisti”

COSENZA – “Il susseguirsi di ritardi, disservizi, interruzioni e variazioni degli orari e dei percorsi sulla rete ferroviaria tirrenica meridionale non ha precedenti, sia per gravità che per totale e assoluta indifferenza dei soggetti responsabili“. Lo afferma il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, che prosegue: “RFI sta trascurando i presidi di ordinaria manutenzione della rete, con evidenti ripercussioni negative su sicurezza e regolarità dei servizi. Trenitalia offre un servizio sempre più scadente per la crescita dei casi di guasti, rotture agli impianti e malfunzionamenti dei treni.

Il ministro Salvini non ha adottato alcun provvedimento straordinario e di emergenza per evitare che l’Italia venisse fisicamente divisa. Ha pensato bene, però, di definanziare totalmente un valido progetto di Alta Velocità ferroviaria per il collegamento Salerno- Reggio Calabria, negando la possibilità di poter disporre di una nuova rete ferroviaria alternativa alla vetusta linea tirrenica.

Cosenza , la sua provincia e l’intera Calabria , soprattutto dal 9 luglio ( deragliamento merci ) hanno subito un danno gravissimo in termini di calo di presenze turistiche a causa della obbligata riprogrammazione dei viaggi da parte di migliaia di turisti”. “Questo è il desolante quadro, che evidentemente non è neanche meritevole delle scuse di FS spa – conclude Franz Caruso -. Potrebbero, almeno, FS con Trenitalia, promuovere una campagna di incentivi per facilitare, con super sconti, i flussi turistici verso Calabria e Sicilia“.