Demolizione piste ciclabili. L’ex sindaco Occhiuto “involuzione della città e messaggio negativo”

COSENZA – Non si è fatto attendere il commento dell’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che, con un post su Facebook, ha commentato l’inizio della demolizione delle piste ciclabili in centro città da parte dell’attuale amministrazione comunale. “È in corso la demolizione delle piste ciclabili a Cosenza – scrive Occhiuto – un’attività che rappresenta, insieme alla rimozione precedente di rotatorie e aree giochi per bambini, un’involuzione preoccupante rispetto agli sviluppi positivi che avevamo visto sotto la mia amministrazione. Durante il mio mandato, Cosenza era riconosciuta come una città europea modello, vivace e apprezzata in tutto il Meridione, e aveva raggiunto i primi posti nella classifica nazionale sulla qualità della vita tra le città italiane”.

“È preoccupante – prosegue l’attuale senatore di Forza Italia – vedere come, insieme all’infrastruttura fisica, stiamo perdendo terreno anche nei valori di rispetto, civismo e responsabilità ambientale. Una città che smantella le piste ciclabili e le piazze per bambini non solo arretra in termini di urbanistica sostenibile, ma invia anche un messaggio negativo ai suoi cittadini, soprattutto ai giovani, sull’importanza di questi valori, sostenendo una mentalità che privilegia la convenienza immediata al benessere collettivo e alla sostenibilità a lungo termine”.