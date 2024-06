Cosenza, la denuncia: «acqua contaminata da Escherichia coli in via Eugenio Martorelli e limitrofi»

Il condominio in cui risiedo ha commissionato analisi a un laboratorio indipendente, il quale ha confermato la contaminazione, rivelando che l’acqua è fortemente inquinata. Come cittadino che paga regolarmente le bollette dell’acqua, trovo inaccettabile che io e la mia famiglia e tutti gli altri residenti della zona siamo costretti a vivere in condizioni insalubri, incapaci di utilizzare l’acqua per le più basilari necessità igieniche e culinarie. L’acqua, che dovrebbe essere limpida e inodore, si presenta con un odore nauseabondo e un colore biancastro, segno evidente di contaminazione. Questa situazione non solo viola i nostri diritti fondamentali alla salute e al benessere, ma pone anche seri rischi per la salute di tutti, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini piccoli. Il cittadino ritiene inoltre “essenziale che vengano condotte indagini approfondite e che si proceda con azioni concrete per garantire la sicurezza e la qualità dell’acqua a Cosenza”.