Cosenza, bonificata “la fossa dei leoni”: rimosse dodici autovetture abbandonate da anni

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha illustrato, a Palazzo dei Bruzi, agli assessori, al Presidente del Consiglio, Giuseppe Mazzuca, ai capigruppo consiliari ed ai rappresentanti delle forze politiche di maggioranza, il nuovo piano assunzionale del Comune di Cosenza per il 2022 che sarà deliberato giovedì in Giunta, insieme al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024. Al tavolo della riunione, insieme al Sindaco erano presenti l’Assessore al personale Damiano Covelli ed il segretario generale del Comune, dottoressa Virginia Milano.

Il Sindaco ha tenuto a precisare che la riorganizzazione che sarà approvata in giunta nei prossimi giorni e che è stata elaborata per ridare slancio alla macchina comunale, non è definitiva, ma assolutamente provvisoria, in quanto, essendo il Comune in prossimità dell’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, non si poteva mettere mano, in questo frangente, ad una più marcata riorganizzazione dei settori e delle figure apicali della macchina comunale. Sul bilancio di previsione Franz Caruso ha espresso l’auspicio di pervenire all’approvazione della bozza di bilancio in giunta, prima di Ferragosto per poi andare in Consiglio comunale a fine agosto o, al più tardi, i primi di settembre.

La riorganizzazione che l’Amministrazione comunale si appresta a varare rappresenta un riassetto provvisorio che riguarderà anche il riconoscimento economico alle posizioni organizzative, in adeguamento al regolamento che era stato approvato nel mese di giugno. Un’attività che l’Amministrazione ha ritenuto necessaria perché dà seguito ad un accordo raggiunto con i sindacati che rivendicavano questo riconoscimento per il personale già a marzo di quest’anno. “Il futuro dell’Amministrazione – ha detto il Sindaco Franz Caruso durante la riunione – risiede nell’organizzazione che saremo in grado di dare ed imprimere alla macchina burocratica. Con l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 avremo poi la possibilità di ottenere, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL) del Ministero dell’Interno, l’autorizzazione per le assunzioni, attraverso gli istituti della mobilità e, se saranno sbloccati, attraverso i comandi, e quindi avere la possibilità di integrare i 56 dipendenti che andranno via dall’Amministrazione da qui a dicembre”.

Dopo l’intervento della Dott.ssa Milano che ha chiarito dal punto di vista tecnico le azioni che l’Amministrazione comunale ha posto in essere, anche in vista delle deliberazioni di giunta che saranno adottate giovedì, è intervenuto l’Assessore al personale Damiano Covelli che, nel tracciare lo stato attuale della pianta organica dell’Ente, ha sottolineato la necessità di fronteggiare il sempre maggiore assottigliamento delle risorse umane che proseguirà anche nei prossimi mesi, con il collocamento in pensione di altre unità lavorative. Covelli ha parlato di “situazione seria e drammatica” alla quale dover sopperire in tempi brevi, in attesa dell’autorizzazione ai concorsi, proprio con il ricorso all’istituto della mobilità, essendo i comandi attualmente bloccati in tutte le amministrazioni, dal decreto legge n.36.

Al termine della riunione, sia da parte dei capigruppo che dalle forze politiche di maggioranza presenti, è stata espressa soddisfazione, massima condivisione ed apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale che troverà concretizzazione negli atti sottoposti all’approvazione della Giunta comunale tra qualche giorno.