Bullismo, il virtual tour “Cuori connessi” fa tappa in provincia di Cosenza

CASALI DEL MANCO (CS) – Casali del Manco – Con la delibera di giunta comunale n. 203 del 16 novembre 2022 si è proceduto ad approvare il progetto definitivo e, con la copertura finanziaria prevista (circa 400.000 euro), si riqualificherà la strategica struttura sportiva sita in via Togliatti di località Spezzano Piccolo. Si rifunzionalizzerà un’area ludico-sportiva dalle potenzialità veramente eccezionali, vista la sua complessiva estensione pari a circa 4.260,00 MQ, e dalle caratteristiche urbanistiche e geografiche della zona in cui ricade molto favorevoli essendo la stessa area adiacente alla strada provinciale 224 ed estremamente vicina all’area dismessa dell’ex Stazione FCL di Spezzano Piccolo; pertanto se ne può prevedere una futuro utilizzo come area servizio del nuovo impianto sportivo.

“Andava, pertanto, fatta una scelta di campo in relazione al centro sportivo in parola. Un campo di calcetto inutilizzabile, un campo di pallavolo in pessime condizioni manutentive, gli spogliatoi ristrutturati da più di un decennio, raramente utilizzati e soggetti ad atti vandalici che ne hanno compromesso l’utilizzo, servizi igienici sottostanti gli spogliatoi inutilizzabili, muri di sostegno dell’ex campo di pallavolo con evidenti cedimenti strutturali. Quindi abbiamo deciso di invertire la rotta ed oggi si è scritta un’altra pagina di storia positiva per il nostro territorio inoltre con lo stesso intervento ci siamo posti anche lo scopo nella presente scelta progettuale di integrare la potenzialità dell’adiacente villetta comunale che ha gia conosciuto un incremento del suo utilizzo in seguito alla recente ristrutturazione dell’annessa area giochi per bambini”. Afferma il consigliere De Donato.

Gli interventi possono essere riassunti nella realizzazione ex-novo di un campo di Padel sul sito attualmente occupato dal campo di pallavolo con la relativa realizzazione dei muri di sostegno dello stesso e la ristrutturazione e messa in sicurezza dello spogliatoio con relativo adeguamento alle norme Coni. Nell’ambito del progetto complessivo è prevista anche la riqualificazione del campo di calcetto esistente, degli spazi e dei locali circostanti, oltre che della scalinata d’accesso.

“In questi anni da consigliere comunale di Casali del Manco con delega allo sport ho cercato di attenzionare la programmazione inerente il rilancio delle strutture sportive presenti sul nostro territorio. L’idea é quella di costruire un’offerta diversificata con l’ambizione di costituire la Città dello Sport. Questo obiettivo passa attraverso un’azione di programmazione di medio-lungo periodo che porterà, a mio avviso, a conseguire una forte identità in questo settore caratterizzandoci a livello provinciale e regionale. Oggi posso affermare con certezza che un altro passo importante per colorare di bello il nostro territorio consapevoli è stato fatto.” Queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale con delega allo Sport Fernando De Donato.