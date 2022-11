Maltempo, tromba d’aria si abbatte sul lametino

COSENZA – Due case di produzione cosentine organizzano un Talk su come gli artisti del sud Italia si interfacciano con Milano ad oggi capitale della musica Italiana. Si tratta di due realtà molto attive nel panorama della musica del Sud Italia e cosentine che hanno pensato di promuovere un evento da presentare alla Milano Music Week 2022. Sono Tape Lab e del Cluster Academy, in collaborazione con Emanuel Reda, manager e promoter.

Queste realtà affiancano gli artisti del Sud Italia da tanti anni compiendo con loro il viaggio nel panorama musicale Italiano e conoscono bene le difficoltà che gli artisti si trovano ad affrontare quando la scena musicale viene geolocalizzata lontano da casa. Tanti i sacrifici e tante le difficoltà, anche se di base c’è in tutti questi artisti del Sud la voglia di non mollare mai e la grande determinazione.

Da qui l’idea di organizzare nell’ambito della Milano Music Week un evento aperto a tutti gli artisti e al veicolo musicale non residenti a Milano per fornire strategie e soluzioni concrete atte a diminuire questa distanza geografica.

L’EST – Enosteria Sociale con Terrazza sarà teatro del talk del 24 novembre alle ore 22.30, ospiti dell’evento saranno gli Artisti del Sud Italia già noti nel panorama discografico come: Verdiana (Le Deva), Eda Marì, N.a.i.p., Peppe Voltarelli, Giacomo EVA, Pierdavide Carone, Vergo, M.e.r.l.o.t.

Interverranno anche lavoratori del veicolo musicale come Giuseppe Scuotri, giornalista per Il Mattino e Christian Cambareri fondatore di Orangle Records. Moderatore dell’evento sarà Sofia Fabbri per Cromosomi. Non mancherà anche l’esibizione di alcuni talenti emergenti del Sud Italia, accompagnata da un Live After Party sempre all’interno dell’enosteria che propone un fitto calendario di eventi culturali.

Nei suoi primi 7 mesi di vita ha ospitato oltre 40 concerti e 50 presentazioni di libri e dibattiti, con format innovativi aggiornati costantemente, come Open Stage e Amiga. Sponsor dell’evento saranno Mi’ndujo, Blue Note Store e Auto Tu, come partner sarà presente RLB Radioattiva.

La Milano Music Week nasce nel 2017 dalla volontà del Comune di Milano, Assomusica, FIMI, Nuovo Imaie e SIAE di dedicare un’intera settimana alla musica e al suo mercato, in una città che vive da sempre di concerti e appuntamenti musicali. Per 7 giorni all’anno Milano si trasforma in un grande palcoscenico che accoglie centinaia di artisti e artiste, più di 100 content partner, che proporranno oltre 160 eventi dislocati in circa 65 location che aprono le porte a cittadini e addetti ai lavori offrendo attività di ogni tipo: dai concerti ai workshop, passando per presentazioni di dischi e libri, film, incontri con gli artisti, dj set e molto altro ancora. Milano Music Week è un progetto divulgativo che si rivolge non solo ai fan e agli appassionati di musica, ma anche ai professionisti dell’industria e a coloro che aspirano a diventare addetti ai lavori, che in quella settimana possono stringere contatti, imparare e tenersi aggiornati.