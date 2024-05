Annunziata: “Laviamo le manine”, giornata dell’igiene in pediatria a Cosenza

COSENZA – “Laviamo le manine” è l’iniziativa programmata nei reparti di pediatria dell’Annunziata dalle UU. OO Rischio Clinico, diretto dal dottor Ottavio Stefano e Formazione diretta dalla dottoressa Annalisa Orlando, nell’ambito della Giornata Mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’ OMS. Alle ore 10. 00, domani – domenica 5 maggio – nel reparto di Pediatria dell’ Ospedale della città, ai piccoli pazienti, ma l’iniziativa è rivolta anche ai bambini esterni, saranno illustrate le corrette modalità del lavaggio delle mani per prevenire le infezioni e i bambini saranno invitati, con modalità ludiche, a una prova pratica, con verifica allo scanner test, della corretta igienizzazione e premio finale.

La campagna dell’OMS “SAVE LIVES: Clean you hands” – Salva vite: igienizza le mani – ha lo scopo di sensibilizzare a livello globale sull’importanza dell’igiene delle mani come strumento efficace di prevenzione delle infezioni e rafforzare la consapevolezza e l’impegno di tutti, in particolare gli operatori sanitari, attraverso la diffusione di buone pratiche. Piccoli gesti compiuti correttamente contribuiscono in maniera sostanziale a prevenire la diffusione di agenti patogeni.

L’igiene delle mani, infatti, è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario. In ambito assistenziale e in comunità, lavarsi le mani correttamente, con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi, oppure, se non disponibili, igienizzarle con soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi, impedisce la trasmissione dei microrganismi responsabili di molte malattie infettive, dalle più frequenti, come l’influenza e il raffreddore, a quelle più severe, come le infezioni correlate all’assistenza (ICA). Nella Giornata Mondiale per l’igiene delle mani, l’Azienda ospedaliera ha scelto, strategicamente, di rivolgere l’attenzione ai bambini perché attraverso loro si raggiungo anche gli adulti. L’appuntamento è domani alle ore 10. 00 nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Annunziata