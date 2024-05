Teatro Arena di Soverato: Teo Teocoli apre la rassegna estiva il 6 agosto

SOVERATO (CZ) – L’estate si avvicina ed è stato svelato il primo nome che caratterizzerà la stagione estiva della rassegna Primo Atto 2024. Un attore di grande prestigio, apprezzato per la sua comicità e la sua ecletticità, capace negli anni di affermarsi in teatro, in televisione ed al cinema ed in grado di richiamare un pubblico eterogeneo. Si tratta di Teo Teocoli, che si esibirà il prossimo 6 agosto alle ore 22 all’Arena Teatro di Soverato.

Sul palco della cittadina del catanzarese, l’artista, accompagnato dalla Doctor Beat band, composta da 4 musicisti ed una corista, porterà in scena lo spettacolo “Tutto Teo”. Sarà un vero e proprio viaggio nel cabaret di qualità con Teocoli che racconterà alcuni momenti della sua vita passando per personaggi da lui interpretati come il “giornalista” napoletano Felice Caccamo, personaggio di Mai dire Goal, ma anche attraverso le imitazioni di personaggi come Adriano Celentano, Maurizio Costanzo, Cesare Maldini e Ray Charles e tanti altri.

Primo Atto 2024

Per quanto riguarda la versione estiva di Primo Atto 2024, organizzata dall’associazione culturale Novecento, con il patrocinio della Regione Calabria e con la direzione artistica di Benedetto Castriota, quello di Teocoli sarà il primo di una serie di spettacoli, che saranno annunciati prossimamente con altri personaggi noti al grande pubblico. Per la prima volta, inoltre, Primo Atto arriva a Soverato, in una cornice eccezionale nella quale è possibile declinare in maniera completa la mission della kermesse, connubio tra cultura, spettacolo e turismo.