Cosenza, volontari 118: ‘senza il rinnovo della convenzione si rischia il blocco del servizio’

COSENZA –Ieri pomeriggio, la protesta dei volontari, impegnati nelle attività di supporto al 118, dalla Cittadella si è trasferita a Cosenza, nei pressi della struttura che ospitava un incontro di Forza Italia, dov’è intervenuto il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. I volontari delle associazioni, lo ricordiamo rivendicano il mancato rinnovo delle convenzioni per il supporto al 118 e per il trasporto dei pazienti dializzati. Per questa questione è da tempo che stanno chiedendo un incontro sia all’Asp di Cosenza e per l’appunto alla Regione Calabria. Una situazione, come ha spiegato la referente delle associazioni, Francesca Camposano, che oggi più di ieri deve essere regolarizzata, come previsto dalla legge del Terzo Settore, che sancisce delle regole ben precise in merito ai compensi e ad una serie di procedure amministrative e che non è stata ancora applicata.

