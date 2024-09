Cosenza, un kit scuola per i bimbi sfortunati. L’appello: “Servono penne, quaderni e gomme”

COSENZA – “L’associazione Niki Aprile Gatti odv insieme ad Home odv a Francesco De Cicco e tanti altri amici sta preparando dei Kit per i nostri piccoli amici che soffrono un momento di disagio socio/economico”. E’ l’appello condiviso dalla pagina social dell’assessore del comune di Cosenza Francesco De Cicco che chiede un atto di solidarietà ai cosentini.

“Ci servono ancora:

– Tanti, tanti quaderni quadretti con margini per quarta e quinta elementare

– tanti, tanti quaderni a righe per prima e seconda elementare

– un po’ di penne rosse

– un po’ di gomme

Sabato pomeriggio dalle 15.30 in poi ci trovate presso la sede di Home in via Consalvo Aragona (sotto l’autostazione, vicino la Terra di Piero)

Oppure da Yogurt City Cosenza in via Caloprese

Oppure ci accordiamo per il ritiro telefonando al numero 388 8207429″.