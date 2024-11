Cosenza: un incidente alla rotonda della Città dei ragazzi manda il traffico in tilt. Caos e code

- Advertisement -

COSENZA – È bastato un piccolo tamponamento tra un’auto e una moto alla rotonda della Città dei ragazzi, per mandare letteralmente il traffico in tilt. Parliamo di viale Marconi, una delle zone più trafficate di Cosenza. Il lungo stradone nelle ultime settimane è diventato ancora più caotico e quasi impercorribile in determinati orari, anche per i lavori che stanno interessando la rotonda di Città 2000.

Questa mattina si è creato un vero e proprio caos a seguito dell’incidente (che non ha provocato nessun ferito) avvenuto intorno alle 8:00. La rotonda occupata da bus, camion e auto bloccati mentre lunghissime code, con gli automobilisti imbottigliati, si sono formate lungo lo stradone che passa davanti la RAI. Il tutto in attesa dell’arrivo dei vigili urbani.