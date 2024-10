Cosenza: “Un dono per la vita”, per diffondere la cultura della donazione di organi

COSENZA – Farà tappa a Cosenza la quarta edizione del tour “Un dono per la vita”. Giuseppe Iacovelli, trapiantato e presidente di FINTRED – Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Reni e Donatori ODV – partito il 30 settembre da Reggio Calabria con la sua bicicletta, arriverà, dopo la tappa di Corigliano Rossano, nella città dei Bruzi, domani, domenica 6 ottobre con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione di organi.

Ad accoglierlo, alle ore 12, nei pressi di piazza 11 Settembre, in via Tagliamento, la neocostituita FINTRED Cosenza OdV, guidata dalla presidente Rosaria Buscemi, insieme all’assessore comunale alla salute Maria Teresa De Marco e diverse associazioni come l’ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati), l’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), l’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule), il Rotary Club, Biciclettari e FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Iacovelli, porterà la sua testimonianza e quelle raccolte durante gli anni di attività della Federazione. Alla FINTRED aderiscono attualmente undici associazioni, tra cui quella cosentina. Attorno alla Federazione si sono riunite persone che si occupano di prevenzione e di divulgazione della cultura della donazione degli organi e che accompagnano, con la propria esperienza, le persone in attesa di trapianto, anche per alleviare le lunghe fasi in liste di attesa.