Cosenza, spazi gratis per la Festa de l’Unità. Il Comune: “Stesso trattamento anche per Lega e FdI”

COSENZA – Con riferimento alla nota, pubblicata ieri dalla stampa e diffusa dai consiglieri comunali di minoranza relativamente alla concessione del suolo pubblico per lo svolgimento in Piazza Carratelli della Festa de l’Unità, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue:

“E’ quanto mai opportuno sottolineare che la concessione gratuita del suolo pubblico scaturisce da una precisa scelta dell’Amministrazione comunale che, sin dall’insediamento del Sindaco Franz Caruso, ha favorito in tutti i modi il dibattito e il confronto politico con la cittadinanza, stimolando la partecipazione alla vita politica ed agli eventi promossi dai partiti, anche nell’ottica di un riavvicinamento tra le istituzioni e i cittadini. Ed è nel solco di questa impostazione e al fine di perseguire questo obiettivo che l’Amministrazione comunale ha concesso gratuitamente, nel tempo, spazi ed aree soggetti, per regolamento, al pagamento del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico.

Ad avvantaggiarsene sono stati partiti e formazioni politiche della più diversa estrazione, a cominciare dalla Lega e Fratelli d’Italia, tanto per portare qualche esempio. Se gli esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale avessero letto attentamente la delibera con la quale la Giunta ha deciso di promuovere tutte le iniziative indette da forze politiche riconosciute a livello nazionale, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione della cittadinanza alla vita politica del territorio, siamo certi che non si sarebbero preoccupati di vergare la nota divulgata agli organi di stampa, né di condirla con alcuni passaggi sottilmente ironici che si sarebbero potuti risparmiare.

Nella scelta dell’Amministrazione non c’è stato – è bene sottolinearlo – nessun favoritismo a beneficio di questo o quel partito, né, tanto meno del PD, ma semplicemente una linearità di condotta nel dare coerente continuità ad un indirizzo amministrativo già utilizzato per altre formazioni politiche e che, nel caso di specie, se la concessione non fosse stata a titolo gratuito, sarebbe stato discriminatorio proprio nei confronti degli organizzatori della Festa de l’Unità. Senza contare, infine – ma questo è solo un dettaglio – che non è rispondente al vero che la domanda pervenuta al Comune, peraltro dall’Associazione che ha ricevuto dalla segreteria del circolo del Partito Democratico il mandato a curare tutti gli adempimenti organizzativi della Festa de l’Unità, contenesse una precisa richiesta di concessione gratuita del suolo pubblico”.