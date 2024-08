Cosenza: spacca il vetro di un’auto per rubare all’interno, arrestato in flagranza

COSENZA – Gli agenti della Polizia di Stato di Cosenza, hanno bloccato nel pomeriggio di oggi, ed eseguito una misura cautelare nei confronti S.I., ritenuto responsabile di un furto compiuto ai danni di un’autovettura parcheggiata nella zona di viale Trieste. L’uomo è stato bloccato in flagranza.

Secondo quanto emerso avrebbe spaccato il vetro di una vettura per rubare il contenuto. A Cosenza, in particolare nel centro storico, di casi come questo ne sarebbero stati segnalati diversi nei mesi scorsi. Il modus operandi sarebbe lo stesso, con un oggetto contundente, vengono infranti i vetri delle auto per rubare ciò che è contenuto all’interno.