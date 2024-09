Cosenza, sit in di protesta del Pd all’Annunziata, Guccione chiede la rimozione di De Salazar

Cosenza – Alcuni militanti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico bruzio, si sono ritrovati davanti l’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza per evidenziare il degrado in cui verserebbe il nosocomio cosentino, specie dopo gli avvenimenti dei giorni scorsi quando è crollato una porzione del soffitto del reparto di rianimazione e si è dimesso il direttore del Pronto Soccorso, l’ultimo di una lunga serie, nominato da circa 25 giorni, seguito da alcuni colleghi di altri reparti e “ad oggi – sottolinea Carlo Guccione della direzione nazionale del Pd – non sono stati attivati 300 posti letto sui 730 accreditati all’ospedale di Cosenza, dove – ha evidenziato ancora Guccione riferendosi al commissario del’A.O. Vitaliano De Salazar, – c’è bisogno di una nuova guida”.

