Cosenza: ritardi su cedolini libri scolastici, genitori «enormi disagi alle famiglie»

COSENZA – “Ad oggi, quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico, non ci sono ancora stati forniti i cedolini per l’acquisto dei libri. Questa situazione è particolarmente frustrante, considerando che lo scorso anno i cedolini sono stati distribuiti solo ad Halloween, causando enormi disagi alle famiglie. Inoltre, il rimborso per i libri dell’anno scorso è arrivato solo a fine giugno, dopo numerose insistenze da parte dei genitori al comune”.

“È inaccettabile che solo il Comune di Cosenza continui a presentare questi ritardi, mentre altri comuni come Rogliano ad esempio, sono riusciti a distribuire i libri prima dell’inizio dell’anno scolastico. Questo fa sì che noi genitori ci sentiamo trascurati e frustrati per la mancanza di organizzazione e rispetto”.

“Chiediamo – conclude il gruppo di genitori – che vengano prese misure immediate per risolvere questa situazione e che venga data una spiegazione per questi ritardi ricorrenti che gravano sulle famiglie. I nostri bambini meritano di iniziare l’anno scolastico con tutti i materiali necessari senza ulteriori ritardi”.