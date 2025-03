Cosenza, riqualificazione del quartiere San Vito. «I lavori non sono fermi e termineranno entro fine anno»

- Advertisement -

COSENZA – Il quartiere San Vito, così come quello di Serra Spiga e di Via Popilia, è protagonista di un ambizioso piano di rigenerazione urbana messo in campo dal Comune di Cosenza volto a rinnovare e riqualificare le aree più popolose della città e su cui non si interveniva da quasi 50 anni. Sui quartieri periferici di Cosenza l’amministrazione comunale ha investito 15 milioni di euro dai fondi PNRR per una riqualificazione delle aree periferiche già in corso d’opera. Sul quartiere San Vito, in particolare, negli ultimi giorni si sono sollevate alcune polemiche. In particolare da parte di dei residenti che avrebbero lamentato il fatto che i lavori a marciapiedi, strade, aiuole con gli spazi verdi e scalinate e siano fermi, con tutta una serie di disagi ai cittadini.

Sullo stato dei lavori, due settimane fa c’è stato un sopralluogo da parte del Sindaco di Cosenza Franz Caruso che, accompagnato dell’assessore all’urbanistica Pina Incarnato, per verificare la fattibilità della variante progettuale ai lavori già in corso per la riqualificazione urbana: la realizzazione di una strada parallela nei pressi di via Galli, dove sarà eliminato il semaforo, e creare una nuova accessibilità tra Serra Spiga e Mendicino.

“I lavori al quartiere San Vito procedono secondo cronoprogramma”

Ieri è intervenuta la stessa Pina Incarnato che ha rassicurato i cittadini e i residenti di San Vito «i lavori non sono sospesi, le attività proseguono regolarmente, anche se possono esserci momenti in cui i cantieri appaiono meno operativi a causa di dinamiche tecniche o organizzative». L’assessore ha evidenziato che si sta lavorando su 3,8 km di sottoservizi , 6 km di scarificazione e bitumazione, 10.000 mq di marciapiedi e 3.373 mq di aree verdi e slarghi pubblici, molti dei quali già realizzati e visibili. «Lavori che non si ultimano con uno schiocco di dita, la riqualificazione di un intero quartiere richiede tempo, attenzione e tanta perseveranza. Ai residenti chiedo ancora un pò di pazienza, come è già successo in altri interventi importanti, come quello della rotatoria a Città 2000, che oggi è simbolo di funzionalità. Sono certa che anche in questo caso i risultati finali ripagheranno ogni attesa. Mi auguro che tutti insieme si possa cambiare la narrazione di questo territorio, dove sembra più facile il disfattismo che l’operosità. Continueremo a credere nel progetto e nel suo potenziale trasformativo, insieme stiamo costruendo una città più vivibile, moderna e inclusiva».

“Interventi che non si vedevano da più di 50 anni”

Questa mattina è intervenuto anche il consigliere Francesco Turco che ha anche lui dato rassicurazione sul fatto che i lavori procedono secondo cronoprogramma, saranno completati entro fine anno e non ha risparmiato qualche stoccata “sorrido quando leggo alcune dichiarazioni, sorrido perché mi pare assai simpatico che chi ha amministrato la città (direttamente o indirettamente) per tantissimi anni, senza produrre alcun risultato per le periferie, venga a dare lezioni. A San Vito stiamo facendo interventi che non si vedevano da più di 50 anni».

«Piazze, sottoservizi, marciapiedi, un asilo, illuminazione e tanto altro. I lavori procedono secondo cronoprogramma ed entro fine anno saranno completati. Il quartiere ritornerà ad avere la dignità che merita e che, nel corso degli anni, era stata calpestata dai politici di turno! Quel quartiere lo conosco strada per strada, condominio per condominio e lo percorro ogni giorno. Lascio a chi non ha argomenti queste sterili polemiche e ringrazio il Sindaco Franz Caruso gli assessori Pina Incarnato e Damiano Covelli e i dirigenti e tecnici che stanno lavorando affinché a San Vito e Serra Spiga ritorni il bello».