In settimana l’apertura della rotatoria di via degli Stadi che si collegherà a San Vito e Serra Spiga

COSENZA – Ancora qualche giorno di pazienza. Dopo due mesi di lavori, a metà della prossima settimana sarà riaperto al traffico veicolare di Via degli Stadi, con il completamento della nuova rotonda costruita a Città 2000, che permetterà agli automobilisti di raggiungere velocemente il quartieri di San Vito e Serra Spiga. Nella giornata di ieri la ditta incaricata ha provveduto alla messa in opera dell’asfalto e si sta completando l’installazione dello spartitraffico. Per completare l’opera manca solo l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale.

L’apertura della rotatoria e di conseguenza il ritorno alla normalità su Via degli Stadi e Città 2000 sarà una bocca d’ossigeno che andrà ad alleggerire il traffico anche di chi arriva da Castrolibero che, a causa dei lavori, si riversava su viale Marconi e la rotonda della Città dei ragazzi con non poche problematiche.

La nuova rotonda di via degli Stadi, con un diametro complessivo di 21 metri, prende il posto dello sbarramento creato alcuni anni fa con una serie di birilli che separavano le due corsie di marcia e, di fatto, vietavano a chi percorreva Via degli stadi verso Castrolibero la svolta a sinistra per Via Galli oppure da chi arrivava da via De Nicola (Negozio di G22), mentre chi arrivava da San Vito era obbligato alla svolta a destra verso Piazza Europa.