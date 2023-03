Cosenza: pusher arrestato a un posto di controllo. Trovato con cocaina, hashish e marijuana

COSENZA – Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza hanno tratto in arresto un presunto pusher, fermato dopo un posto di controllo istituito per il controllo del territorio nelle diverse zone della città. Ad essere fermato un 42enne trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Al posto di blocco, l’uomo, avrebbe cercato di eludere il controllo dei poliziotti. Ma il movimento repentino della sua auto è stato notato dagli agenti che, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e fermato.

Sottoposto a perquisizione personale, il 42enne è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina, 9 grammi di marjuana e 5 grammi di hashish, nonché di tre bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato tratto in arresto e, su richiesta della locale Procura della Repubblica, coordinata dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, gli è stata notificata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.