A Cosenza arrivano i casting per ‘Avanti un altro!’: il programma TV cerca nuovi concorrenti

COSENZA – Dopo quelli dello scorso anno, che hanno avuto grandissimo successo, sono aperti ufficialmente i casting per partecipare all’edizione 2024 di ‘Avanti un altro’, il noto programma televisivo del tardo pomeriggio di Calane 5, condotto dall’inseparabile coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Avanti un altro: come partecipare ai casting

I casting si terranno a Cosenza il 27 maggio 2024. Per partecipare (possono farlo solo maggiorenni) è potete scegliere tra una di queste opzioni:

inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv). Compilare l’apposito form sul sito sdl.tv

Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

Il game show tra i più amati dal pubblico

Avanti un Altro è un game show a quiz andato in onda per la prima volta il 27 settembre 2011 su Canale 5, e diventato uno dei programmi più amati e seguiti e apprezzati. Il programma coinvolge una serie di concorrenti che si sfidano in varie prove a quiz, tra cui domande di cultura generale, indovinelli e giochi di abilità fino alle domande finali nelle quali il concorrente deve dare la risposta sbagliata. Il bravissimo conduttore, Paolo Bonolis, noto per il suo stile divertente e spesso scherzoso è affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti, che aggiunge quel tocco di comicità e ilarità unica.

Una caratteristica peculiare di “Avanti un Altro!, oltre alla leggerezza e alla comicità, è la presenza di personaggi mascherati con costumi stravaganti che intervengono durante il gioco per complicare le cose o offrire vantaggi ai concorrenti, rendendo l’esperienza ancora più imprevedibile e divertente. Il programma è stato un grande successo di pubblico sin dalla sua prima messa in onda, grazie alla sua combinazione di quiz coinvolgenti, umorismo, e interazioni spassose tra i conduttori e i concorrenti.